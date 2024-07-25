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Mersin'de terör halayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Lokman Özdemir
15:52 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:57 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mersin'de PKK marşı ve Apo sloganlarıyla halay çekmişlerdi.
Mersin'de PKK marşı ve Apo sloganlarıyla halay çekmişlerdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.





"Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime müsaade edilmeyecek"


Bakan Tunç X hesabından yaptığı açıklamada
"Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir"
ifadelerini kullandı.







#Mersin
#halay
#abdullah öcalan
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