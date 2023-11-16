Mersin'de terör örgütlerine şafak operasyonu: Dört gözaltı

Mersin terörle mücadele ekipleri, kentte terör örgütlerine yönelik çalışma başlattı.





Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ve yürüyüşlere katılan, eleman temin eden, yurt dışındaki kamplara gidip, örgüt mensuplarına moral ve destek veren 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





Eylem hazırlığındaydı

Yakalananlar arasındaki terör örgütü DEAŞ mensubunun, yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu, diğer terör örgütü DHKP-C mensubunun da Reyhanlı'daki patlamanın azmettiricisi ile irtibatı bulunduğu belirlendi.











