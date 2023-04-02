Merter tiyatrosu da elinde patladı

Akşener’in şovu, Saraçhane’deki tiyatro gibi kursağında kaldı.
Hırsızlara müdahale etmek isterken sıktığı kurşunlardan ikisi İYİ Parti İstanbul il başkanlığına isabet eden şantiye bekçisi M.E. savcılıkça serbest bırakıldı. Adli bir olayı siyasi şov malzemesi haline getirmek isteyen ve sözde saldırıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırdığını ima eden Akşener ve Millet İttifakı üyelerinin hevesleri kursağında kaldı. Bekçi M.E., ifadesinde, “Hırsızları kaçırmak için aralıklarla havaya ateş açtım. Hırsızlara yaklaşırken ayağım kaydı yere düştüm. Kafamı yere çarptım. Kızgınlıkla yere doğru 2-3 el daha ateş ettim. Ateş açtığım yer İYİ Parti binasından kot farkından dolayı yüksekte kalıyor. Arazi eğitiminden dolayı ateş ettiğim mermilerden iyi Parti binası isabet olmuş, bunu kasıtlı olarak yapmadım” dedi.
KURSAKLARINDA KALDI
Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken İYİ Parti lideri Akşener ve Millet İttifakı üyeleri provokasyon yarışına girdi. İYİ Parti lideri Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftira ederek, “Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanmıştır. ‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi, evim basıldı. Bu defa da ‘beni kendinle uğraştırma’ denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlandı. Meral Akşener’i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey” dedi. Kılıçdaroğlu’ndan rol çalıp Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu birlikte yaptığı şovu elinde patlayan Akeşer’in hevesi bu olayla da kursağında kaldı.
SERBEST BIRAKILDI
Ateş açtığı belirlenen şantiye bekçisi M.E. bulundurma ruhsatlı silahıyla kendisini arayan polislere gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen M.E. dün sabah sevk edildiği Bakırköy Adliyesi’nde savcılık tarafından serbest bırakıldı.