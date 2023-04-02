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Merter tiyatrosu da elinde patladı

Hırsız kovalayan bir inşaat bekçisinin silahından çıkan 2 kurşunun İYİ Parti binasına isabet etmesinden siyasi menfaat devşirmeye kalkan Akşener’in hevesi kursağında kaldı. Olayda Cumhurbaşkanı’nı sorumlu tutacak kadar ileri giden Akşener’e cevap bekçi M.E.’den geldi: Hırsızlara yaklaşırken ayağım kaydı, yere düştüm. Kızgınlıkla ateş ettim. Arazi eğiminden dolayı mermilerden ikisi İYİ Parti binasına isabet etmiş. Kasıtlı yapmadım.

04:00 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Akşener’in şovu, Saraçhane’deki tiyatro gibi kursağında kaldı.

Akşener’in şovu, Saraçhane’deki tiyatro gibi kursağında kaldı.

Hırsızlara müdahale etmek isterken sıktığı kurşunlardan ikisi İYİ Parti İstanbul il başkanlığına isabet eden şantiye bekçisi M.E. savcılıkça serbest bırakıldı. Adli bir olayı siyasi şov malzemesi haline getirmek isteyen ve sözde saldırıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırdığını ima eden Akşener ve Millet İttifakı üyelerinin hevesleri kursağında kaldı. Bekçi M.E., ifadesinde, “Hırsızları kaçırmak için aralıklarla havaya ateş açtım. Hırsızlara yaklaşırken ayağım kaydı yere düştüm. Kafamı yere çarptım. Kızgınlıkla yere doğru 2-3 el daha ateş ettim. Ateş açtığım yer İYİ Parti binasından kot farkından dolayı yüksekte kalıyor. Arazi eğitiminden dolayı ateş ettiğim mermilerden iyi Parti binası isabet olmuş, bunu kasıtlı olarak yapmadım” dedi.

Meral Akşener.

KURSAKLARINDA KALDI

Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken İYİ Parti lideri Akşener ve Millet İttifakı üyeleri provokasyon yarışına girdi. İYİ Parti lideri Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftira ederek, “Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanmıştır. ‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi, evim basıldı. Bu defa da ‘beni kendinle uğraştırma’ denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlandı. Meral Akşener’i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey” dedi. Kılıçdaroğlu’ndan rol çalıp Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu birlikte yaptığı şovu elinde patlayan Akeşer’in hevesi bu olayla da kursağında kaldı.

Şantiye bekçisi serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Ateş açtığı belirlenen şantiye bekçisi M.E. bulundurma ruhsatlı silahıyla kendisini arayan polislere gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen M.E. dün sabah sevk edildiği Bakırköy Adliyesi’nde savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık
Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık

Masada yaşanan krizin ardından oyları dibe vuran İYİ Parti, şüpheli bir provokasyonla yeniden kendini gündeme getirdi. İYİ Parti İstanbul İl binasına ateş açıldı. Emniyet ekipleri, titiz bir çalışma başlatırken, Akşener'in saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmasına tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerinin titizlikle tahkikat başlattığını ve olayın failinin araştırıldığını belirterek, "Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı.



#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Millet İttifakı
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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