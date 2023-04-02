Merter tiyatrosu da elinde patladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlarla ilgili yaptığı açıklamada, "YSK'nın kararı anayasamıza uygun doğru bir karardır. Açık, net ve tartışmasız kararı bile bile Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir çabadır" ifadelerini kullandı. İYİ Parti binasına kurşun isabet etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren Akşener'e çağrıda bulunan Bozdağ, "Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyormuş gibi, sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptı. Bu kabul edilebilir değildir. Akşener Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli" dedi.