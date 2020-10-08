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Merter'de metrobüs kazası

İstanbul'da Merter metrobüs durağında bir metrobüs, durakta bulunan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
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Merter’de durakta bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Merter Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine ilerleyen ve Merter durağına yanaşan bir metrobüs duramayarak durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüslerde bulunan 7 kişi yaralandı.

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İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: Bölgede araç kuyruğu oluştu
Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri duraktaki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan yolculara müdahale etti. Yapılan müdahale sonrasında metrobüste yaralandığı tespit edilen 7 kişi en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Yaşanan kaza nedeniyle yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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