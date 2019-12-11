Gündem Mertin ölümüyle ilgili açıklama Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı
ANKARA

Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı

Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaşarak, hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Okulda fenalaşan Mert Yağız Köksal hayatını kaybetmişti.
Okulda fenalaşan Mert Yağız Köksal hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören ve dün okulda fenalaşan 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, ilk bilgilere göre sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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GÜNDEM
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