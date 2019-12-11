Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı

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İstanbul Maltepe'de D-100 kara yolundaki şüpheli ölümün sırrı ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de D-100 kara yolunda refüjde bir erkeğin cesedi bulundu. Hayatını kaybeden Ferdi K.'nın, alkollü halde motosiklet kullanan arkadaşı Emre U. ile beraber seyir halindeyken kaza yaptıkları, Emre U.'nun alkollü ve ehliyetsiz olduğundan korkup arkadaşını ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı.