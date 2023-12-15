MESAM'da ikinci Recep Ergül dönemi

Seçimli Genel Kurul, Grand Cevahir Otel'de yapıldı. Seçime, Değişim ve Reform Grubu olarak giren Recep Ergül, diğer aday Cahit Berkay ile yarıştı. Divan Heyeti’nde Fevzi Kurtuluş, Doğan Canku, Burçin Coşkun ve Eda Alakuş’un yer aldığı seçimde Recep Ergül 988 oyun 855’ini, Cahit Berkay ise 133 ünü aldı.

Ergül, "Beş yıl önce yola çıktığımızda ‘Biz kazanırsak MESAM kazanır’ dedim. İki buçuk yılda neler kazandığımızı cümle cihana gösterdik. Şimdi farklı bir süreç başlıyor hepiniz için. Benden desteğini esirgemeyen her bir MESAM üyelerine teşekkür ediyorum. MESAM emin ellerde." şeklinde konuştu.

Ergül, "Sizler bana hayatımdaki sevginin en büyüğünü yaşattınız. Konsere çıktığımızda karşımızda binlerce sevenimiz olur ama sanatçıların gönlüne inebilmek çok zor bir iştir. Ben bu güzel gönüllere girebilmek için ne yaptım, nasıl layık oldum bilmiyorum. O güzel gönüllerinize bir kez daha giriyorum.” diye konuştu.