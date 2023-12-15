MESAM'da ikinci Recep Ergül dönemi

Seçimli Genel Kurul, Grand Cevahir Otel'de yapıldı. Seçime, Değişim ve Reform Grubu olarak giren Recep Ergül, diğer aday Cahit Berkay ile yarıştı. Divan Heyeti’nde Fevzi Kurtuluş, Doğan Canku, Burçin Coşkun ve Eda Alakuş’un yer aldığı seçimde Recep Ergül 988 oyun 855’ini, Cahit Berkay ise 133 ünü aldı.
MESAM emin ellerde
Seçimin ardından alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Recep Ergül, "Ben bir şey kazanmadım. MESAM kazandı" diyerek sözlerine başladı.
Ergül, "Beş yıl önce yola çıktığımızda ‘Biz kazanırsak MESAM kazanır’ dedim. İki buçuk yılda neler kazandığımızı cümle cihana gösterdik. Şimdi farklı bir süreç başlıyor hepiniz için. Benden desteğini esirgemeyen her bir MESAM üyelerine teşekkür ediyorum. MESAM emin ellerde." şeklinde konuştu.
Ergül, "Sizler bana hayatımdaki sevginin en büyüğünü yaşattınız. Konsere çıktığımızda karşımızda binlerce sevenimiz olur ama sanatçıların gönlüne inebilmek çok zor bir iştir. Ben bu güzel gönüllere girebilmek için ne yaptım, nasıl layık oldum bilmiyorum. O güzel gönüllerinize bir kez daha giriyorum.” diye konuştu.
Aile fotoğrafı
Recep Ergül daha sonra yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sahnede aile fotoğrafı çektirdi.
MESAM'ın yeni yönetiminde ise şu isimler yer aldı: Başkan Recep Ergül, Yönetim Kurulu Mustafa Kul, Gökhan Kırdar, Selim Çaldıran, Tuğba Akkavak, Aytekin Ataş, Ekrem Ataer, Hakan Sarıca, Özkan Can Canbolat, Ferzende Kaya, Salih Turhan