Gündem Meslek liselerinde korona mesaisi
BURSA KÜTAHYA

Meslek liselerinde korona mesaisi

Bursa ve Kütahya’daki iki meslek lisesinde temizlik ve hijyen malzemeleri üreten öğretmen ve öğrenciler, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah İnce, günlük üretimi 5 tondan 20 tona yükselttiklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bursa’nın Yıldırım ilçesi ile Kütahya’da temizlik ve hijyen malzemeleri üreten iki meslek lisesi, pek çok ilden gelen dezenfektan siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Bursa’daki Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Bölümü’nde üretilerek yurt genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarına satılan temizlik ürünlerine Türkiye’nin birçok yerinden sipariş geliyor. Okul yönetimi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı binalarını ve diğer yaşam alanlarını dezenfekte etmek isteyenlerin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Lisenin müdürü Abdullah İnce, dezenfektanın yanı sıra sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey ve cam temizleyiciler ile yağ çözücü ürettiklerini söyledi.

ÜRETİM 4 KAT ARTTIRILDI

Bugünlerde gündemde virüs salgını olduğundan dezenfektan üretimine yoğunlaştıklarını vurgulayan İnce, “Kamu kuruluşlarının, özel sektörün ihtiyacı doğrultusunda ekip olarak öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle üretim yapmaktayız. Son dönemde üretimimizi ihtiyaca binaen 4 katına çıkardık. Normal şartlarda günde 5 ton civarında üretim yapıyorduk, şu anda 20 tona yükselttik. Gece gündüz çalışma içindeyiz, sevkiyatımız devam ediyor. Marmara Bölgesi, İstanbul’da Çağlayan Adalet Sarayı gibi yerler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok iline dezenfektan gönderiyoruz” diye konuştu.

BİR TAŞLA ÇOK KUŞ

Piyasada ham madde fiyatlarının son bir haftada yükselmesine anlam veremediklerini, fırsatçılardan şikayetçi olduklarını belirten Abdullah İnce, sektöre yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için öğrencilere hem teori hem de pratik kazandırdıklarını, çalışan öğrencilerin kişi başına aylık 1500-2 bin lira kazanıp aile bütçelerine katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

ÜRETİM YELPAZESİ DARALTILDI

Mustafa Özünlü
  • Bakanlık talimatıyla korona virüse karşı hipoklorit esaslı yüzey temizleyici üretimine başladıklarını bildiren Özünlü, şunları kaydetti: “Türkiye’nin üretim bakımından en yüksek kapasiteli okuluyuz. Korona virüsle ilgili yaşanan olağanüstü durum nedeniyle imal ettiğimiz diğer ürünlerin üretimine ara verdik. Kütahya ve diğer illerden çok yoğun talep var. Günlük 31 ton üretim yapıyoruz. İmal ettiğimiz dezenfektan ürünler burada hiç bekletilmeden öncelikli olarak okullara ve yurtlara sevk ediliyor. İkinci bir emre kadar tam kapasiteli üretime devam edeceğiz.”

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