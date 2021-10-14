​Meslek liseliye destek istihdam demek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği mesleki eğitimdeki devlet desteği sanayici tarafından sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı’nın mesleki eğitim alan öğrencilerin 4 yıl boyunca tüm masraflarının devlet tarafından karşılanması ve bu yolla nitelikli ve genç istihdamın artırılmasına sanayiciden de destek geldi.

Erdal Bahçıvan

ELEMANA ÇARE MESLEK LİSESİ

Devletin desteğiyle Meslek Liseleri’nin bir başarı hikayesine dönmeye başladığına dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayimizin en önemli temel ihtiyacı olan aranan eleman noktasındaki sürdürülebilir ve nitelikli çözümün de tek adresi olarak da bu konuda geleceğe dönük yapılacak olan yatırımları görmekteyiz. Bu çalışmalara tüm destek ve katkıları vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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Şekib Avdagiç

ÜRETİM ATAĞIMIZI KALICI KILACAK

Öğrencilere ve dolayısıyla sanayiciye verilen desteklerin büyük anlam ifade ettiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise, “Son dönemde sanayimizin ve ihracatımızın yükselen ivmesi, üretimde ara eleman sıkıntısını ana meselelerimizden biri haline getirdi. Bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle hem işveren hem de çalışan kanadında son derece olumlu etkileri olacaktır. Özellikle mesleki eğitime olan ilginin artması, Türkiye’nin geleceği için en önemli kazanımdır. Ayrıca kısa süreli programlar sayesinde işgücüne ihtiyaç duyulan alanlara hızla eleman sağlanabilmesi, üretim atağımızı kalıcı kılacaktır. Uzun vadede bakıldığında ise Türkiye’nin uluslararası yatırımlarda rekabet avantajını artıracaktır” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde

Nurettin Özdebir

İŞVERENLER DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN

Devletin bu ücreti karşıladığını ancak işverenin de elini kolunu bağlamadığını söyleyen Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “İşverenlerimizin de devletin yapmış olduğu bu güzel hareketi takviye edici birtakım ödemeler yapması iyi olur” değerlendirmesinde bulundu.

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Ahmet Öksüz

Beşeri sermayeye yatırım çok önemli

Beşeri sermayeye yapılan yatırımların geleceğe yapıldığını ve tüm sektörler için önemli olduğunu aktaran İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Öksüz, “Nitelikli istihdama ulaşma noktasında sektörlerimiz güçlük çekiyor. Bu iki yeni düzenlemeyle hem iş veren üzerindeki yük kaldırılacak hem de nitelikli iş gücü artırılacak” dedi.

Mustafa Şenocak

Bu proje genç istihdamı artırır

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak da şu yorumda bulundu: “Destekler işverenlerin üzerindeki yükü azaltacak ve istihdamı artıracaktır. Mesleki eğitimi tercih eden öğrencilerin niteliğini arttıracak, eğitimden sonra da mesleklerini yerine getirmesinin önünü açacaktır.”

Tahsin Öztiryaki

Kapasitemiz daha da yükselir

Müjdeyi nitelikli personel ihtiyacını giderme konusunda önemli bir adım olarak gördüklerini belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Destekler sanayi kapasitemizin artmasına olanak sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Talha Özger

Gençler sanayiyi ayakta tutacak

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger ise müjde ile ilgili şunları söyledi: “Sanayide çarklar artık daha hızlı dönüyor. Bu durum desteklerle daha da artabilir. Gençler aldığı nitelikli eğitimlerle sanayimizi ayakta tutacak.”

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