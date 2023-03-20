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Meslek öğrenmeye Türkiye'ye geldiler

Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’dan gelen Türkçe dil eğitimi alan yabancı öğrenciler Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Programı kapsamında eğitimlerine başladılar.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meslek öğrenmeye Türkiye'ye geldiler.

Meslek öğrenmeye Türkiye'ye geldiler.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Türkçe dil eğitimi alan yabancı öğrenciler, dil eğitimlerini tamamladıktan sonra uluslararası nitelikteki meslek liselerinde eğitimlerine başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yurt dışına yönelik başlatılan Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Programı’nın ilk öğrencileri dil eğitimlerini almaya başladı.

ULUSLARARASI LİSEDE OKUYACAKLAR

Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’dan gelen 2’si kız 27 öğrenci Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dil eğitimi görüyor. Yaklaşık 5 aydır, Türkçe eğitimi alan öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Konya’da bulunan 7 uluslararası lisede tercih ettikleri bölümlere yerleştirilecek. Babası İstanbul’da medrese eğitimi alan Enes Tabako’nun yolu babasından 20 yıl sonra Türkiye’ye düştü. Arnavutluk’tan gelen Enes, İstanbul Bahçelievler İMMİB Erkan Avcı MTAL’de makine ve tasarım teknolojisi okuyacak.

UYGULAMALI EĞİTİM İÇİN GELDİM

Bosna Hersekli Leyla Bıçakçı’nın ise okulunda aldığı Türkçe seçmeli ders ile yolu Türkiye’ye düştü. Leyla, ülkesinde de mesleki eğitim olduğunu ancak Türkiye’de uygulama ağırlıklı olduğu için geldiğini söyledi. Bir başka Bosna Hersekli Halima Muradovic ise Türk dizileri izleyerek Türkiye’ye merak sardığını söyledi. Dizi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ders videolarını izleyerek Türkçe’yi öğrenen Halima, tatil için Türkiye’ye gelmiş ve eğitimine burada devam etmeye karar vermiş.



#Kosova
#Bosna Hersek
#Sırbistan
#Makedonya
41 dakika önce
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