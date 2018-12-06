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EĞİTİM

Mesleki eğitimde altyapı güçlenecek

MEB, mesleki ve teknik eğitim veren okulların alt yapısının güncellenmesi ve koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi için 300 milyon dolarlık bir proje başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB, 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan projelere yenisini ekledi.
MEB, 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan projelere yenisini ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan projelere yenisini ekledi. Bu kapsamda, Bakanlık, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği ve KFW iş birliğinde “Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyoekonomik Uyum Projesi”ni hayata geçirdi.

Ziya Selçuk

EĞİTİM ALANLARI YAPILANDIRILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, “Ülkemizde halen Suriye ve diğer ülkelerden gelen geçici koruma altındaki yaklaşık 12 bin öğrenci, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızda kayıtlı bulunmaktadır. Bu sayının artırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje de bunlardan sadece bir tanesi” dedi. Mesleki eğitim veren okulların alanlarının illerin ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınacağını söyleyen Selçuk, “Proje sayesinde hem okullarımızın alt yapısını güçlendireceğiz hem de geçici koruma altındaki çocuklarımızın mesleki ve teknik eğitim yoluyla hayata hazır hale gelmesini sağlayacağız. Bu çerçevede proje kapsamındaki illerdeki sektör kümelenmesi ve kapasitesini göz önüne alarak, bu illerimizdeki mesleki eğitim okullarımızın eğitim verdikleri alanları da hızla yeniden yapılandıracağız” ifadelerini kullandı.

300 MİLYON DOLARLIK PROJE

Yaklaşık 300 milyon liralık bütçeye sahip projenin, iki yılda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 100 binin üzerinde Suriyelinin yaşadığı illere öncelik verilerek, pilot olarak İstanbul, Bursa, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri belirlendi. Üç çalışmayı içeren projede, en büyük bütçeyi pilot illerde seçilen mesleki ve teknik eğitim veren okulların alt yapı ve laboratuvarlarının iyileştirilmesi oluşturuyor.

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