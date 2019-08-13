Meslekler geleceğe hazırlanıyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yapmış olduğu mesleklere getirmiş olduğu standartlarla bir yandan nitelikli iş gücünün oluşmasını bir yandan da istihdamın artmasında önemli rol oynuyor. Bu yıl için mesleki yeterlilik belgesinde hedeflenen rakama 8 ayda yaklaşan MYK, önümüzdeki dönemde birçok mesleğe yeni standartlar getirecek.

HEDEFİMİZ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Adem Ceylan

Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun olduğunu ve bunu nitelikli iş gücüne dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, “Yıl sonuna kadar 800 binin üzerinde mesleki yeterlilik belgesi vermeyi planlıyorduk ama şimdiden 702 bine ulaştık. Belgenin çok olması değil, nitelikli iş gücünün olmasını hedefliyoruz” dedi. Kurumun geleceğe dönük projeleri hakkında da bilgi veren Ceylan, çalışanları geleceğin mesleklerine hazırladıklarını söyledi. Bu noktada son dönemde sivil havacılık ve savunma sanayii mesleklerine ağırlık verdiklerini belirten Ceylan, “Savunma Sanayii Başkanlığı’yla bir proje üzerinde çalışıyoruz. Oradaki mesleklere de standart getirmeyi planlıyoruz. Geleceğin mesleklerinde hedeflerimiz üst düzeyde. Şu anda icra edilen mesleklerin birçoğu 20 yıl sonra uygulanmayabilir. Biz de şimdiki mesleklere yeterlilik belgesi hazırlamanın yanı sıra gelişen teknolojiyle meslekleri revize ediyoruz” diye konuştu.

TURİZMDE YENİ ADIMLAR ATILACAK

Ceylan şunları anlattı: “Ülkemizin en önemli gelir kapısı olan turizm sektöründe de yeni adımlarımız olacak. Turizm yatırımcıları ve işletmeciler derneği artık nitelikli kişilerin hizmet vermesini istiyor. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan Türkiye bir tarım ülkesi. Ancak üretimden tüketime kadarki süreçte yüzde 40 kayıp veriyoruz. Bu konuda da sektör temsilcilerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Hem üretimde hem de hasatta nitelikli kişilerin çalışması herkes için iyi olacağını düşünüyorum.”

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