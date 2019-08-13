Gündem Meslekler geleceğe hazırlanıyor
EĞİTİM

Meslekler geleceğe hazırlanıyor

Mesleklere getirdiği standartlarla nitelikli iş gücünün oluşmasında rol oynayan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Başkanı Ceylan, “Mesleklerin birçoğu 20 yıl sonra uygulanmayabilir. Biz de gelişen teknolojiyle meslekleri revize ediyoruz” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yapmış olduğu mesleklere getirmiş olduğu standartlarla bir yandan nitelikli iş gücünün oluşmasını bir yandan da istihdamın artmasında önemli rol oynuyor. Bu yıl için mesleki yeterlilik belgesinde hedeflenen rakama 8 ayda yaklaşan MYK, önümüzdeki dönemde birçok mesleğe yeni standartlar getirecek.

HEDEFİMİZ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Adem Ceylan

Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun olduğunu ve bunu nitelikli iş gücüne dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, “Yıl sonuna kadar 800 binin üzerinde mesleki yeterlilik belgesi vermeyi planlıyorduk ama şimdiden 702 bine ulaştık. Belgenin çok olması değil, nitelikli iş gücünün olmasını hedefliyoruz” dedi. Kurumun geleceğe dönük projeleri hakkında da bilgi veren Ceylan, çalışanları geleceğin mesleklerine hazırladıklarını söyledi. Bu noktada son dönemde sivil havacılık ve savunma sanayii mesleklerine ağırlık verdiklerini belirten Ceylan, “Savunma Sanayii Başkanlığı’yla bir proje üzerinde çalışıyoruz. Oradaki mesleklere de standart getirmeyi planlıyoruz. Geleceğin mesleklerinde hedeflerimiz üst düzeyde. Şu anda icra edilen mesleklerin birçoğu 20 yıl sonra uygulanmayabilir. Biz de şimdiki mesleklere yeterlilik belgesi hazırlamanın yanı sıra gelişen teknolojiyle meslekleri revize ediyoruz” diye konuştu.

TURİZMDE YENİ ADIMLAR ATILACAK

Ceylan şunları anlattı: “Ülkemizin en önemli gelir kapısı olan turizm sektöründe de yeni adımlarımız olacak. Turizm yatırımcıları ve işletmeciler derneği artık nitelikli kişilerin hizmet vermesini istiyor. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan Türkiye bir tarım ülkesi. Ancak üretimden tüketime kadarki süreçte yüzde 40 kayıp veriyoruz. Bu konuda da sektör temsilcilerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Hem üretimde hem de hasatta nitelikli kişilerin çalışması herkes için iyi olacağını düşünüyorum.”

REKLAM

Engelsiz lisenin ilk mezunları artık üniversiteli
GÜNDEM
Engelsiz lisenin ilk mezunları artık üniversiteli
Başakşehir veda etti

Başakşehir veda etti

​Temsilcimiz, Yunanistan deplasmanından istediğini alamadı.
Dönüş başladı

Dönüş başladı

​Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi.
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

​Güvenli bölge için Akçakale'ye konuşlandırılacak.
ABD'den <br>Çin'e yeşil ışık

ABD'den
Çin'e yeşil ışık

​ABD, ek vergiyi erteleme kararı aldı.
5 saatte kontrol<br> altına alındı

5 saatte kontrol
altına alındı

​50 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Kritik fonksiyonların<br>tesisi sağlandı

Kritik fonksiyonların
tesisi sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak harekat merkezi' açıklaması.

Listeden iki<br>terörist daha eksildi

Listeden iki
terörist daha eksildi

Teröristlerin isimleri ve kategorileri belli oldu.
İki gün kavuracak<br>sonrası sağanak

İki gün kavuracak
sonrası sağanak

​Meteoroloji'den kalp hastaları ve yaşlılara uyarı.
MİLKAR devrede

MİLKAR devrede

​Yıl sonuna kadar 4 sistem daha teslim edilecek.
'Evlatlıksın' lafı<br>cinnet geçirtti

'Evlatlıksın' lafı
cinnet geçirtti

​Annesi bildiği yengesini silahla öldürdü.
Irkçı saldırıya uğradılar

Irkçı saldırıya uğradılar

​Türkçe konuştukları için saldırıya maruz kaldılar.
Denize girmek yasak

Denize girmek yasak

​Üç ilçede denize girişlere izin verilmiyor.
Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

​ABD, Hürmüz Boğazı'nı güvence adı altında koalisyon kuruyor.
1 yıl sonra<br>şehit sayıldı

1 yıl sonra
şehit sayıldı

​Kalp krizinden ölen polisle ilgili yeni karar.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Bakanlık, operasyonda öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Mezarlarını kazıyorlar

Mezarlarını kazıyorlar

Teröristlerin kazdığı tünel ve siperler görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.