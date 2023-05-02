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Mesut Demir Hocaefendi hayatını kaybetti

İsmailağa Camiasının önemli isimlerinden Mesut Demir Hocaefendi'nin geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi.

09:31 . 2/05/2023 Salı
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Mesut Demir Hocaefendi

Mesut Demir Hocaefendi

İsmailağa Camiasının kıymetli hocalarından Mesut Demir Hocaefendi'nin geçirdiği kalp krizi sonucunda ebediyete intikal ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin olarak İsmailağa Camiası'na yakınlığıyla bilinen Ahıska Yayınevi'nden yapılan açıklamada
"Genç bir hocamızın, cemaatimizin hocalarından Mesut Demir Hocaefendi kardeşimizin geçirdiği ani bir kalp krizi neticesinde rahmet-i Rahman'a kavuşmuş olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Müteal Hazretlerinden kendisine engin rahmetler, sevgili ailesi, evlatları, yakınları, talebeleri ve sevenlerine sabr-ı cemil ve ecr-i ceziller niyaz ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı.


#Mesut Demir Hocaefendi
#İsmailağa
#vefat
30 dakika önce
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