Mesut Demir Hocaefendi hayatını kaybetti

"Genç bir hocamızın, cemaatimizin hocalarından Mesut Demir Hocaefendi kardeşimizin geçirdiği ani bir kalp krizi neticesinde rahmet-i Rahman'a kavuşmuş olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Müteal Hazretlerinden kendisine engin rahmetler, sevgili ailesi, evlatları, yakınları, talebeleri ve sevenlerine sabr-ı cemil ve ecr-i ceziller niyaz ediyoruz."