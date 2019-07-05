Gündem Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak
ELAZİĞ

Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

Elazığ'ın Ağın ilçesinde halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukur ilgi çekiyor. Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, "Nasıl oluştuğunu uzmanlarla yapacağımız çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Kup adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukur ilgi çekiyor.
AA
Kup adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukur ilgi çekiyor.
Kup adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukur ilgi çekiyor.
AA
Kup adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukur ilgi çekiyor.
Kup adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukur ilgi çekiyor.
AA
Kup adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukur ilgi çekiyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan devasa çukurda araştırma yapılacak.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede Şenpınar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yer alan, yaklaşık 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukurun halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılıyor.

"Görünümüyle hayranlık uyandıran bir yer"

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, yaptığı açıklamada, Ağın ilçesinin başta Keban Baraj Gölü, Hastek Kalesi, kaya mezarları gibi tarihi ve turistik değerlere sahip olduğunu söyledi.

Bunların yanı sıra ziyaretçilerin, halk arasında "Kup çukuru" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan yeri de görmeye geldiğini belirten Cıdıroğlu, "Burası görünümüyle hayranlık uyandıran bir yer. Halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğu söylentileri var. Kaymakamlık olarak bunu araştıracağız. Nasıl oluştuğunu uzmanlarla yapacağımız çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız." dedi.

"Çevrede bundan başka bu şekilde bir çukur yok"

Şenpınar Köyü Muhtarı Ahmet Emin Erben de çukurun ne zaman ve ne nasıl oluştuğunun kesin olarak bilinmediğini, aile büyüklerinin meteor düşmesi sonucu oluştuğunu kendilerine anlattıklarını dile getirdi.

Çukuru görmek için mahalleye ziyaretlerin gerçekleştiğini aktaran Erben, şöyle konuştu:

  • "Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla meteor düşmesi sunucu oluşmuş. Burayı duyan insanlar görmeye geliyor. Koni şeklindeki devasa görüntüsüyle insanların dikkatini çekiyor. Buranın meteor düşmesi sonucu oluşup oluşmadığıyla ilgili yetkililerin bir araştırma yapmasını istiyoruz. Çevrede bundan başka bu şekilde bir çukur yok. Yıllar önce çukurun altından geçen bir dere yatağı olabileceği düşüncesiyle sondaj çalışması yapıldı ancak herhangi bir su izine de rastlanmadı. Hakikaten insanların ilgisini çeken bu yerin gizeminin ortaya çıkarılmasını istiyoruz."
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