Gündem Meteoroloji açıkladı İstanbulda kar ne zaman yağacak?
İSTANBUL

​Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? 5 günlük Ankara, İstanbul hava durumu

Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor. Ankara'da ise perşembe gününden itibaren karla karışık yağmurun etkili olacağı, önümüzdeki hafta salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul hafta sonu kar yağışlı geçecek.
Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul hafta sonu kar yağışlı geçecek.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul'da 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralı Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor. Ayrıca İstanbul'da sıcaklıklarda azalacak.

Meteorolojinin 28 Aralık Cumartesi günü için hava durumu tahmin haritası.

Meteorolojinin 29 Aralık Pazar günü için hava durumu tahmin haritası.

Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

Öte yandan hava durumu değerlendirmelerine göre, Ankara'da da 26 Aralık Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor. Başkentte kar yağışının önümüzdeki hafta salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 26 Aralık Perşembe günü için hava durumu tahmin haritası.

Meteorolojinin 27 Aralık Cuma günü için hava durumu tahmin haritası.

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Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Denizlerde ise Akdeniz'de fırtına, günün ilk saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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