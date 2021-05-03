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İSTANBUL

Meteoroloji açıkladı: Yağışlar geri dönüyor​

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin beş günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin birçok kesiminde sıcaklıklar düşüşe geçerken yağışlar da geri dönüyor. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği iller arasında İstanbul da yer alıyor. İşte il il beklenen hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar geri dönüyor​
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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