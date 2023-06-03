Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: Yurdun iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

İçlerinde Sakarya’nın da bulunduğu birçok il için Meteoroloji’den uyarı gelmişti. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağışın düşebileceği uyarı sonrasında sabah saatlerinde Sakarya genelinde sağanak yağış etkili oldu. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış sebebi ile şehrin birçok bölgesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sakarya 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.