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Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: Yurdun iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.

19:55 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankara'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleriyle Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Muş çevrelerinde bu akşam kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



#Hava Durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Batı Karadeniz
#Orta Karadeniz
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