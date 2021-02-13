Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasına göre kar yağışı tahminini değiştirdi. Cumartesi gecesi başlayıp, cuma akşamına kadar yağması beklenen kar, son tahminlere göre çarşamba akşamı Marmara'yı terk edecek.
İstanbul'u vurup geçmesi beklenen kar yağışıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sibirya soğukları ülkenin kuzeyinden giriş yaptı. Tahminlere göre İstanbul'da yoğun kar yağışına sadece saatler kaldı.
İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.
Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.
13 OCAK 2021 HARİTASI
YENİ TAHMİN: 14 OCAK 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kar yağışı tahmini değişti. Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.