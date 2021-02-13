Gündem Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi
İSTANBUL

Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasına göre kar yağışı tahminini değiştirdi. Cumartesi gecesi başlayıp, cuma akşamına kadar yağması beklenen kar, son tahminlere göre çarşamba akşamı Marmara'yı terk edecek.

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İstanbul'u vurup geçmesi beklenen kar yağışıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sibirya soğukları ülkenin kuzeyinden giriş yaptı. Tahminlere göre İstanbul'da yoğun kar yağışına sadece saatler kaldı.

İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
GÜNDEM
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.

13 OCAK 2021 HARİTASI

Meteoroloji uzmanları uyardı: Türkiye'de beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olabilir
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Meteoroloji uzmanları uyardı: Türkiye'de beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olabilir

YENİ TAHMİN: 14 OCAK 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kar yağışı tahmini değişti. Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.

İstanbul için yoğun kar uyarısı: Bu gece yarısı başlıyor
GÜNDEM
İstanbul için yoğun kar uyarısı: Bu gece yarısı başlıyor

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama: İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
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Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama: İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
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