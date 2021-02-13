Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi

İstanbul'u vurup geçmesi beklenen kar yağışıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sibirya soğukları ülkenin kuzeyinden giriş yaptı. Tahminlere göre İstanbul'da yoğun kar yağışına sadece saatler kaldı.

İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.

GÜNDEM İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.

13 OCAK 2021 HARİTASI

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YENİ TAHMİN: 14 OCAK 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kar yağışı tahmini değişti. Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.

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