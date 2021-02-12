Meteoroloji kar yağışının İstanbul'da kaç gün süreceğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu.

Yapılan tahminlerin ardından İstanbul’da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. İstanbul’da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

FOTOĞRAF 6 Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor. Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi. İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor. BiP'te paylaş

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Son yılların en ağır kış şartları

Kar yağışının İstanbul’da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak.

İstanbul’da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı:

"Bugün parçalı bulutlu en düşük 2 en yüksek 4 derece

Cumartesi bulutlu en düşük eksi 2 en yüksek 4 derece

Pazar kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 0 derece

Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece

Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Perşembe kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 1 derece"

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