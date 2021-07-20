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ŞIRNAK

Meteoroloji sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçeyi açıkladı: Termometre 49.1 dereceyi gösterdi

Şırnak'ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi DHA
Meteoroloji sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçeyi açıkladı: Termometre 49.1 dereceyi gösterdi
Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi. İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Cizre sıcaklık verileri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Cizre sıcaklık verileri.

Türkiye'de ölçülen en yüksek sıcaklık

Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü. vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi. Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

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