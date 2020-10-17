Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: Tüm bölgeyi etkisi altına alacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
- Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice esmesi öngörülüyor.
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Sağanak yağış uyarısı
Yağışların, İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.
Rüzgar şiddetli esecek
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
- Edirne ve Tekirdağ'ın batısında geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.