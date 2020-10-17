Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: Tüm bölgeyi etkisi altına alacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice esmesi öngörülüyor.

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Sağanak yağış uyarısı

Yağışların, İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.

Rüzgar şiddetli esecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.