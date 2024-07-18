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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Yüksek hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar bir haftalık süreçte mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle...

Halil Akkoç
17:18 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yüksek hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek.
Yüksek hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarının (°C);

Ankara: 34-36

İstanbul: 34-36

İzmir: 36-40

Konya: 31-35

Kayseri: 33-36

Antalya: 35-41

Adana: 36-38

Bolu: 32-34

Samsun: 32-33

Trabzon: 29-30

Erzurum: 24-29

Diyarbakır: 39-42

Şanlıurfa: 40-42

Malatya: 34-38

Kahramanmaraş: 39-40

Hatay: 33-34

Osmaniye: 35-37 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

#İstanbul
#Marmara
#Ege
#Akdeniz
#Karadeniz
1 saat önce
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