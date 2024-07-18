Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Yüksek hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.