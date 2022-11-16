Gündem Meteoroloji uyardı 39 kent alarmda
İSTANBUL

Meteoroloji uyardı: 39 kent alarmda

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Meteoroloji uyardı: 39 kent alarmda
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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39 ile sarı kodlu uyarı

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

  • Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

Sarı kodlu uyarı nedir?

  • Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
39 kent alarmda

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