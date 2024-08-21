Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerine inecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.
Yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, İç Ege, Göller Yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını söyledi.
Cuma günü Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak görülmesini beklediklerini dile getiren Macit, şunları kaydetti:
3 büyükşehirde hava durumu
İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, hava sıcaklıklarının 31 ila 34 derece arasında seyredeceğini söyledi.
İzmir'de gelecek 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Macit, sıcaklıkların 36 ila 37 derece civarında olacağını aktardı.