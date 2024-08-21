Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Hafta sonu güncel hava durumu belli oldu. 17-18 Ağustos 2024 Cumartesi ve Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri yayınlandı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı bölgelerde etkisini sürdürürken, belirli kesimlerde sağanak yağış uyarıları yapıldı. Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı, azalacak mı? İşte MGM 17-18 Ağustos 2024 il il hava durumu sıcaklıkları...