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Meteorolojiden 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yurdun batı kesimlerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca 11 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

13:18 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
yarın İç Ege (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri) ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in güney kesimlerinde sağanağın yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloj
#Hava durumu
#Bursa
#Denizli
#İzmir
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