yarın İç Ege (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri) ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in güney kesimlerinde sağanağın yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.