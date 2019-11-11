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Meteorolojiden ​11 ile yağış uyarısı! İzmir, Manisa, Çanakkale, Edirne, Bursa, İstanbul, Muğla hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği esmesi bekleniyor.

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