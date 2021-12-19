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ANTALYA

Meteorolojiden 17 ile kodlu uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 17 ile de kodlu uyarı yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden 17 ile kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17 ile kodu uyarı

Meteorolojiden Adıyaman, Afyonkarahisar, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa, Tunceli'ye sarı, Adana, Antalya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin'e turuncu uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • İSTANBUL °C, 7°C
  • Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ANKARA °C, 3°C
  • Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • İZMİR °C, 13°C
  • Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
  • ADANA °C, 13°C
  • Çok bulutlu ve il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
  • ANTALYA °C, 13°C
  • Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
  • KONYA °C, 2°C
  • Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlı
  • SAMSUN °C, 8°C
  • Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 10°C
  • Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ERZURUM °C, 2°C
  • Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
  • DİYARBAKIR °C, 9°C
  • Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

  • Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
  • Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
  • Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
  • Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

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