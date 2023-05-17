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Meteoroloji'den 17 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yağışla birlikte iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece düşecek. MGM tarafından 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

08:33 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


17 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'nin 'sarı' kodla uyardığı 17 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.


MGM'den yapılan uyarıda, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce'de vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.


Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği, kentte bugünden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini ve ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava durumu
#Sağanak yağış
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
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