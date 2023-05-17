Meteoroloji'den 17 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

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Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin 'sarı' kodla uyardığı 17 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
MGM'den yapılan uyarıda, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce'de vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
Ankara Valiliği, kentte bugünden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini ve ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.