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İSTANBUL

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı şeridinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden 17 Kasım hava durumu raporunda sağanak yağış uyarısı: İl il hava durumu
Foto/arşiv

Yurt genelinde serin hava etkisini gösterirken yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyı şeridinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 7°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT -3°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 14°C

Az bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C

Az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı şeridinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kıyı ilçeleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 9°C

Az bulutlu

KARS -6°C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN -2°C, 10°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

Masalsı yolculuk başlıyor: Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili beklenen açıklama geldi: Bakan tarih verdi
FOTOĞRAF 22
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Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde turizme katkı amacıyla hayata geçirildiğini ve ilk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığını ifade etti.<br><br>
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Salgın nedeniyle seferlere Mart 2020'nin ortasından itibaren ara verildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:<br><br>
Title
\"Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.\"<br><br>
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İlk seferinden bu yana Turistik Doğu Ekspresi'nde 37 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, Ankara-Kars güzergahının seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçildiğine dikkati çekti.<br><br>
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\"Yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi değerleri görüyor\"<br><br>Karaismailoğlu, 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunun 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkurunun da 32 saat 37 dakikada tamamlandığını belirterek yolcuların farklı lezzetleri tadarken tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuştuğunu ifade etti.<br><br>
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Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece Kars'ın değil, güzergahında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için de fırsatlar sunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:<br><br>
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\"Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında, İliç ve Erzurum'da, Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor.
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Söz konusu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor.
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Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor.\"
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DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR? <br><br>Doğu Ekspresi bileti TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden alınabiliyor.
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Henüz turistik Doğu Ekspresi için bilet alınamıyor.
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Daha önce yapılan açıklamada Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda kişi başı 250 TL olarak duyurulmuştu.
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Masalsı yolculuk başlıyor: Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili beklenen açıklama geldi: Bakan tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden yolcularla buluşacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?


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