Meteorolojiden 20 ile kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize’nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, kuzey kesimler ile yarın zamanla iç ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

20 ile sarı kodlu uyarı

Ağrı, Artvin, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt.

Sarı kodlu uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11

Parçalı ve az bulutlu 11 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

Parçalı ve az bulutlu 14 İzmir: Az bulutlu 19

Az bulutlu 19 Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Parçalı ve az bulutlu 19 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Parçalı ve az bulutlu 22 Samsun: Parçalı bulutlu 16

Parçalı bulutlu 16 Trabzon : Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Parçalı ve çok bulutlu 2 Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu 13

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