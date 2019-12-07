Meteorolojiden 20 ile yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 7

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 7 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11 İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16 Adana: Parçalı bulutlu 19

Parçalı bulutlu 19 Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13 Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Az bulutlu ve açık 18 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Parçalı ve az bulutlu 13 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Parçalı ve az bulutlu 12 Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 1

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 1 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 10

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