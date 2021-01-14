Meteoroloji'den 4 il için "zirai don" uyarısı

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Adana Belediye Başkanı Karalar: Engelliden ücret alalım diyorum yanaşmıyorsunuz

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, belediye meclisinin toplantısında engelli vatandaşlardan özel halk otobüsleri için ücret alınmasını önerdi. Başkan Karalar şu ifadeleri kullandı: Biz sizlere engellilerin taşınması için destek verdik değil mi? 1100 lira filan. Ben dedim ki buna bir sınır koyalım, özel halk otobüslerinin engellileri almadığı noktasında ciddi şikayet var. Biz bir fiyat koyalım, onun üzerine de taşınan da koysun dedim. Onu da kabul etmediniz. En doğrusu oydu.