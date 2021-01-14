Gündem Meteorolojiden 4 il için "zirai don" uyarısı
ESKİŞEHİR

Meteoroloji'den 4 il için "zirai don" uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için "zirai don" uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıkları bölge genelinde hafta sonundan itibaren ise mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te mevsim normallerinin altına düşecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıkları bölge genelinde hafta sonundan itibaren ise mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, beklenen yağışlarla Bursa'da orta, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te ise kuvvetli buzlanma ve zirai don olayının beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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