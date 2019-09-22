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Meteorolojiden 4 ile yağış uyarısı! Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hava durumu

Meteorolojiden 4 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esecek.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 30
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 19
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29
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