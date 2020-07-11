Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Meteorolojiden 5 bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Sel ve fırtınaya karşı dikkat
İSTANBUL SAMSUN TRABZON

Son dakika haberleri: 11 Temmuz 2020 Cumartesi Meteoroloji hava durumu tahmini

Meteoroloji'den 5 bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Sel ve fırtınaya karşı dikkat

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında poyraz yönünden yer yer kuvvetli rüzgar beklenirken vatandaşlara kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Meteoroloji, uyarısında sel, su baskını, yıldırım ve fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında nemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

  • Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı: Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı
GÜNDEM
Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı: Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 45 ile yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 45 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için sarı kodlu uyarı: Dışarı çıkacaklar şiddetli yağışa dikkat
GÜNDEM
Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için sarı kodlu uyarı: Dışarı çıkacaklar şiddetli yağışa dikkat
Abone Ol Google News
​Tüm Türkiyeşükür duasında

​Tüm Türkiye
şükür duasında

Vatandaş sabah namazında camilere gitti.
Ayasofyanın dirilişi

Ayasofya'nın dirilişi

​Seksen altı yıllık sürgün bitti.
567 yıllık bir hak

567 yıllık bir hak

​Müslümanların fetret devrinden çıkışının ayak sesleri...
Sel ve <br>fırtınaya dikkat

Sel ve
fırtınaya dikkat

​Meteoroloji'den 5 bölge için şiddetli yağış uyarısı.
İslam <br>düşmanları yasta

İslam
düşmanları yasta

Ayasofya kararına Arap gazeteciler ne dedi?
İhtişamlı Ayasofya

İhtişamlı Ayasofya

​İşte Ayasofya Camii'nden birbirinden güzel kareler...
1994'te vaat etmiş

1994'te vaat etmiş

​Erdoğan'ın 26 yıl önce verdiği röportaj ortaya çıktı
Bin cenaze<br>hala kayıp

Bin cenaze
hala kayıp

​Srebrenitsa soykırımının üzerinden 25 yıl geçti.
Meclisten geçti

Meclisten geçti

​Çoklu baro kanun teklifi yasalaştı.
Yirmi iki yıl<br>sonra dönüyor

Yirmi iki yıl
sonra dönüyor

​28 Şubat maduru Aydın Koral'ın sürgünü bitiyor.
Almanya'da<br>PKK itirafı

Almanya'da
PKK itirafı

​İç istihbarat birimi raporundan çarpıcı detaylar.
Türkiye hiç<br>kontak kapatmadı

Türkiye hiç
kontak kapatmadı

N​ormalleşme sonrası 6 bin 613 şirket açıldı.
Açlıktan ölürüz

Açlıktan ölürüz

​Rusya milyonlarca kişinin hayatıyla oynuyor.
New York Borsası'nda<br>20. yıl coşkusu

New York Borsası'nda
20. yıl coşkusu

Türk ekonomisine 50 milyar liradan fazla katkı yaptı.
Fatih'in vasiyetini hatırlattı

Fatih'in vasiyetini hatırlattı

Erdoğan: Alınan karar bu ağır bedduadan kurtulmamızı sağlamıştır.
Ayasofya önünde akşam namazı

Ayasofya önünde akşam namazı

​Danıştayın kararının ardından vatandaşlar akın etti.
Girişler<br> ücretsiz olacak

Girişler
ücretsiz olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.