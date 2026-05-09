Meteorolojiden 5 bölgeye uyarı: 35 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 35 ilde sağanak beklendiğini duyurdu.
Mayıs soğukları mevsim normallerine döndü, bahar sağanakları başladı. Hafta sonu ve yeni haftada yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteorolojinin son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,
ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
