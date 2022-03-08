Gündem Meteorolojiden 81 ile yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden 81 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, 81 ilin de yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege, Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden 81 ile yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, kuzey ve doğu çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
  • İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7
  • İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15
  • Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
  • Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı 17
  • Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
  • Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
  • Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

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