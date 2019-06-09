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Bugün hava nasıl olacak - Tatil dönüşü hava durumu

Meteorolojiden 9 ile 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli havanın etkisi altında. Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz ve iç bölgelerde yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kimi bölgeler için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Haber Merkezi IHA
Yağmurda yürüyen vatandaşlar. Fotoğraf: Arşiv.
Yağmurda yürüyen vatandaşlar. Fotoğraf: Arşiv.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 35

Adana: Az bulutlu 38

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

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Antalya: Az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

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