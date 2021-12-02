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Meteorolojiden bazı illere kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ege’nin kıyı kesimleri ile Çanakkale’nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere kar ve yağmur uyarısı
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Yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ege’nin kıyı kesimleri ile Çanakkale’nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege’de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8
  • İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 15
  • İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 19
  • Adana: Az bulutlu 19
  • Antalya: Az bulutlu, batı çevreleri zamanla parçalı bulutlu 19
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 16
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0
  • Diyarbakır: Az bulutlu 11

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