Meteorolojiden denizler için kuvvetli fırtına uyarısı

17:3017/02/2026, Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv.
Fotoğraf: Arşiv.

Karadeniz, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, yarın sabah saatlerinde batı ve kuzeybatı, doğusunda ise öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, batı kesiminde aynı gün gece saatlerinde, doğuda da perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in batısında rüzgar, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, perşembe günün ilk saatlerinde etkisini kaybedecek.



#Doğu Akdeniz
#Karadeniz
#Kuzey Ege
