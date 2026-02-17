Meteorolojiden 39 ile sarı kodla uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahminlerini yayımlandı. 39 ile sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Yurdun önemli bir bölümünde ise kuvvetli sağanak yağış, rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. İşte son hava durumu tahminleri.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
39 ile sarı kodlu uyarı
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye, Düzce
Sarı kodlu uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.