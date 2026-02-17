Çöl tozu alarmı

Libya üzerinden taşınan çöl tozları, Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. İlçelerde havadaki toz partikülleri, park halindeki araçların üzerini kaplayarak otomobilleri adeta çamur rengine bürüdü. Uzmanlar, asıl riskin solunum yoluyla alınan ince toz partikülleri olduğuna dikkat çekiyor. Çöl tozlarının akciğer sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, bu partiküllerin akciğerin savunma sistemini zayıflattığını ve enfeksiyonlara zemin hazırladığını söyledi. Özellikle astım hastalarında atakları tetikleyebileceğini vurgulayan Öztürk, yoğun maruziyetin nefes darlığına yol açabileceğini ifade etti.

Risk grubundakilerin uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini belirten Öztürk, mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını, zorunlu hallerde maske kullanılmasını önerdi. Özellikle yoğun dönemlerde N95 maske tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Öztürk, kapalı alanlarda hava temizleyici ve filtreli klima sistemlerinin de koruyucu olabileceğini sözlerine ekledi.