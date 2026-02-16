Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Yapılan meteorolojik uyarıya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Gümüşhane’nin kuzey kesimlerinde; yarın ise Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane’nin kuzey kesimleri ile Artvin’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.