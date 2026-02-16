Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu. Trabzon’un iç kesimleri başta olmak üzere birçok ilde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Yapılan meteorolojik uyarıya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Gümüşhane’nin kuzey kesimlerinde; yarın ise Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane’nin kuzey kesimleri ile Artvin’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.
Rüzgârın 50-70 kilometre/saat hızda, yer yer 80 kilometre/saat hızına ulaşabileceği belirtilirken, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklar yaşanabileceği kaydedildi.
Öte yandan fırtınanın yarın saat 23.59’a kadar etkili olacağı belirtilirken, risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.