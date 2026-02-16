Yeni Şafak
Meteorolojiden 16 il için peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış fırtına ve çöl tozu geliyor

10:0316/02/2026, Pazartesi
IHA
Meteoroloji sağanak, fırtına ve çöl tozuna karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun geniş kesimleri için olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve toz taşınımının da görülebileceği bildirildi. Doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı belirtilirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak öngörülürken; Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde de yağış bekleniyor. Kıyı bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İç bölgelerde toz taşınımı beklenmektedir.

Toz taşınımı uyarısı

Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

16 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları:

Ankara:
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
İzmir:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana:
Parçalı bulutlu 23
Antalya:
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı 20
Samsun:
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
Trabzon:
Parçalı bulutlu 21
Erzurum:
Parçalı ve az bulutlu 9



