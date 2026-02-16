Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun geniş kesimleri için olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve toz taşınımının da görülebileceği bildirildi. Doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı belirtilirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak öngörülürken; Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde de yağış bekleniyor. Kıyı bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İç bölgelerde toz taşınımı beklenmektedir.
Toz taşınımı uyarısı
Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
16 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları: