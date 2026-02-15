İstanbul Valiliği fırtınaya karşı vatandaşları uyardı: Yer yer 80 kilometre hıza ulaşabilir

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer saatte 50-70 kilometre, bazı bölgelerde ise 80 kilometreye kadar ulaşabilecek fırtına bekleniyor. Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi.