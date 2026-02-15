İstanbul Valiliği fırtınaya karşı vatandaşları uyardı: Yer yer 80 kilometre hıza ulaşabilir

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren saatte 50-70, yer yer 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına beklendiğini belirtti. Pazartesi sabah etkisini yitirmesi beklenen fırtınaya ilişkin ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Açıklamada, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Yetkililer, özellikle deniz ulaşımı ve açık alanlarda bulunacak vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.