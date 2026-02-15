Yeni Şafak
İstanbul Valiliği fırtınaya karşı vatandaşları uyardı: Yer yer 80 kilometre hıza ulaşabilir

19:2115/02/2026, Pazar
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren saatte 50-70, yer yer 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına beklendiğini belirtti. Pazartesi sabah etkisini yitirmesi beklenen fırtınaya ilişkin ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer saatte 50-70 kilometre, bazı bölgelerde ise 80 kilometreye kadar ulaşabilecek fırtına bekleniyor. Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, özellikle deniz ulaşımı ve açık alanlarda bulunacak vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.


