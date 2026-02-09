Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbullular dikkat: Valilikten fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat: Valilikten fırtına uyarısı

16:309/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre Marmara'da rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada,
"Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
ifadelerine yer verildi.




#fırtına
#İstanbul Valiliği
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#uyarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 9 Şubat maç programı