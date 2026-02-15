Yeni Şafak
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı

13:4715/02/2026, Pazar
DHA
Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji’den Çanakkale için yapılan fırtına uyarısı etkili olmaya başladı. Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden çift yönlü gemi trafiğine geçici olarak saat 10.30 sıralarında kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI FIRTINA NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Çanakkale'de, etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından Çanakkale'de fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 10.30 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



