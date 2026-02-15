Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji’den Çanakkale için yapılan fırtına uyarısı etkili olmaya başladı. Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden çift yönlü gemi trafiğine geçici olarak saat 10.30 sıralarında kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.
Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.
ÇANAKKALE BOĞAZI FIRTINA NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI
