Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

16:2114/02/2026, Cumartesi
IHA
Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan bazı seferler ve yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan bazı seferler ve yarın yapılması planlanan tüm seferler, Gökçeada ilçesinde ise yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Gestaş Deniz Ulaşım AŞ yapılan açıklamaya göre;
"14.02.2026 Cumartesi (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 22:00, Geyikli’den ise saat 23:00 seferleri, 15.02.2026 Pazar (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 15.02.2026 Pazar (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."



#Çanakkale
#fırtına
#sefer iptali
