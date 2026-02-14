Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan bazı seferler ve yarın yapılması planlanan tüm seferler, Gökçeada ilçesinde ise yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.