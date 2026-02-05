Yeni Şafak
Bodrum’da feribot seferlerine fırtına engeli

15:485/02/2026, Perşembe
DHA
Bodrum
Bodrum

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.






