CHP’li Çanakkale Belediyesi’ne mahkemeden şok: İşten çıkarılan Alper Usta davayı kazandı

2013 yılından bu yana Çanakkale Belediyesi bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan Alper Usta; Kültür İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın Birimi ve Afet İşleri Müdürlüğü gibi farklı alanlarda çalıştı. Usta, 16 Nisan 2024’te kadrosunun iptal edildiğini, 25 Mart 2025’te ise herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve savunma hakkı tanınmadan işten çıkarıldığını açıkladı.