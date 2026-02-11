Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
CHP’li Çanakkale Belediyesi’ne mahkemeden şok: İşten çıkarılan Alper Usta davayı kazandı

CHP’li Çanakkale Belediyesi’ne mahkemeden şok: İşten çıkarılan Alper Usta davayı kazandı

13:0211/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Açılan dava sonucunda mahkeme, belediyenin fesih işlemini geçersiz sayarak Alper Usta’nın işe iadesine hükmetti.
Açılan dava sonucunda mahkeme, belediyenin fesih işlemini geçersiz sayarak Alper Usta’nın işe iadesine hükmetti.

CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde 12 yıldır görev yapan Alper Usta’nın işten çıkarılması yargıdan döndü. 25 Mart 2025 tarihinde iş akdi feshedilen Usta’nın açtığı işe iade davasında mahkeme, belediyenin işlemini haksız bularak Usta’nın yeniden görevine dönmesine karar verdi.

2013 yılından bu yana Çanakkale Belediyesi bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan Alper Usta; Kültür İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın Birimi ve Afet İşleri Müdürlüğü gibi farklı alanlarda çalıştı. Usta, 16 Nisan 2024’te kadrosunun iptal edildiğini, 25 Mart 2025’te ise herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve savunma hakkı tanınmadan işten çıkarıldığını açıkladı.

İşten çıkarılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kamuoyuna seslenen Usta, sürecin hukuka aykırı olduğunu savunarak yargıya başvurmuştu. Açılan dava sonucunda mahkeme, belediyenin fesih işlemini geçersiz sayarak Usta’nın işe iadesine hükmetti.

"SAVUNMA HAKKI TANINMADI"

Alper Usta yaptığı açıklamada, yıllardır emek verdiği belediyede hiçbir gerekçe sunulmadan işsiz bırakıldığını belirtti.
Usta, “Geçen yıl kadrom iptal edildi, ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldım. İşsiz kaldım” ifadelerini kullandı.
Kararın ardından sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Usta,
“Mahkeme işe iademe karar verdi. Hukukun üstünlüğüne güvenerek çıktığım bu yolda adalet yerini buldu. Alın terimin ve emeğimin hakkını korumak için verdiğim mücadelede haklılığım tescillendi”
dedi.

YARGIDAN CHP’Lİ BELEDİYEYE UYARI NİTELİĞİNDE KARAR

Mahkemenin verdiği işe iade kararı, CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin personel politikalarını yeniden tartışmaya açtı. Uzun yıllar görev yapan bir çalışanın savunması alınmadan ve gerekçe sunulmadan işten çıkarıldığı iddiası, belediye yönetimine yönelik eleştirileri artırdı.

Karar, çalışan hakları ve kamu kurumlarında hukuka uygunluk ilkesi açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Belediye yönetiminin mahkeme kararına nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

#CHP
#Çanakkale Belediyesi
#Alper Usta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Facebook çöktü mü, neden açılmıyor son dakika? Facebook ne zaman düzelecek, neden akış yenilenmiyor?