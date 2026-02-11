CHP’li Çanakkale Belediyesi’ne mahkemeden şok: İşten çıkarılan Alper Usta davayı kazandı

CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde 12 yıldır görev yapan Alper Usta’nın işten çıkarılması yargıdan döndü. 25 Mart 2025 tarihinde iş akdi feshedilen Usta’nın açtığı işe iade davasında mahkeme, belediyenin işlemini haksız bularak Usta’nın yeniden görevine dönmesine karar verdi.
2013 yılından bu yana Çanakkale Belediyesi bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan Alper Usta; Kültür İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın Birimi ve Afet İşleri Müdürlüğü gibi farklı alanlarda çalıştı. Usta, 16 Nisan 2024’te kadrosunun iptal edildiğini, 25 Mart 2025’te ise herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve savunma hakkı tanınmadan işten çıkarıldığını açıkladı.
"SAVUNMA HAKKI TANINMADI"
YARGIDAN CHP’Lİ BELEDİYEYE UYARI NİTELİĞİNDE KARAR
Mahkemenin verdiği işe iade kararı, CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin personel politikalarını yeniden tartışmaya açtı. Uzun yıllar görev yapan bir çalışanın savunması alınmadan ve gerekçe sunulmadan işten çıkarıldığı iddiası, belediye yönetimine yönelik eleştirileri artırdı.
Karar, çalışan hakları ve kamu kurumlarında hukuka uygunluk ilkesi açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Belediye yönetiminin mahkeme kararına nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.