Her an taşabilir, doluluk yüzde 100'e ulaştı: İki mahalle tehlike altında, kritik uyarı yapıldı

Yapılan yazılı açıklamada, "Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış olup baraj savak kotuna ulaşılmıştır. Önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden kontrolsüz şekilde akışa geçmesi beklenmektedir. Atatürk Mahallesi’nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay’a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır. Muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanların boşaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.