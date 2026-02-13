Yeni Şafak
Her an taşabilir, doluluk yüzde 100'e ulaştı: İki mahalle tehlike altında, kritik uyarı yapıldı

21:1913/02/2026, Cuma
IHA
Çanakkale’de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 100’e ulaştı. Atikhisar barajında kritik saatler başlarken, iki mahalle için taşkın riskine karşı uyarı yapıldı.

Çanakkale’de 2025 yılında yaz aylarının kurak geçmesi, kış aylarının ise yeterli yağışı alamaması sebebiyle barajlarda azalan su miktarı il genelinde yaklaşık 1 aydır devam eden yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. 

 Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su miktarı, son yağmur ve kar yağışıyla birlikte yüzde 100’e ulaştı. 

 Atikhisar barajında kritik saatler başlarken, 2 mahalle için taşkın riskine karşı uyarı yapıldı.

Çanakkale Belediyesi tarafından Atikhisar Barajı’nın doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması dolayısıyla taşkın riski konusunda uyarıda bulunuldu. 

Yapılan yazılı açıklamada, "Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış olup baraj savak kotuna ulaşılmıştır. Önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden kontrolsüz şekilde akışa geçmesi beklenmektedir. Atatürk Mahallesi’nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay’a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır. Muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanların boşaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

