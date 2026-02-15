Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ne yağmur ne fırtına: Meteoroloji Ege'de beş ili 'tedbirli olun' diyerek uyardı

Ne yağmur ne fırtına: Meteoroloji Ege'de beş ili 'tedbirli olun' diyerek uyardı

18:4515/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Meteoroloji, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış beklendğini de kaydetti.
Meteoroloji, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış beklendğini de kaydetti.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de toz taşınımı yaşanacağını belirtti. Vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını isteyen Meteoroloji, toz taşınımının yarın geç saatlere kadar süreceğini belirtti.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de akşam saatlerinden sonra toz taşımı yaşanacağı belirtilip, vatandaşlardan olası olumsuzluklar karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki 5 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra bölgemizde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) yarın geç saatlere kadar toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış bekleniyor" denildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.



#Meteoroloji
#Toz Taşınımı
#Uyarı
#Yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE